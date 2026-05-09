現在、六本木ヒルズ展望台・東京シティビューにて、漫画『チ。―地球の運動について―』との期間限定イベントが開催中。会期は6月8日（月）まで。展望台から見える絶景をバックに、あなたもロマンあふれる感動のバトンを受け取ってみて。作品世界と本物の夜空が重なり合う瞬間に出合う中世ヨーロッパを舞台に地動説を巡るドラマを描いた漫画作品『チ。―地球の運動について―』の期間限定イベントが東京シティビューで開催される。