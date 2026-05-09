「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）決勝打を放ったドジャースの大谷翔平投手は試合後、１３分で帰路に就いた。五回に決勝タイムリーを放ち、試合後のハイタッチでは笑みを浮かべていた大谷。長いトンネルを抜けてからは２試合連続安打でチームも２連勝。貯金は再び大台の「１０」に到達し、ナ・リーグ西地区で２位・パドレスを突き放す形になった。ドジャースタジアムの周辺は試合後、大渋滞が発生する