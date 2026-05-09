高市政権が高支持率をキープしている。政治ジャーナリストの清水克彦さんは「国民からの人気は高い一方で、自民党内での求心力は低下しつつある。その原因は、『チーム高市』の顔ぶれが決まり切っていることだ」という――。写真＝AFP／時事通信フォト外交政策について演説する高市早苗首相（＝2026年5月2日、ベトナム・ハノイ） - 写真＝AFP／時事通信フォト■外交も内政も「見せ方」がうまい「地域全体で共に強く豊かになるとい