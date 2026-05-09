＜KCON JAPAN 2026＞◇8日◇千葉・幕張メッセ8人組ガールズグループHearts2Heartsが8日、千葉・幕張メッセで韓国のカルチャーフェス「KCON JAPAN 2026」初日に出演した。昨年、韓国で各音楽賞の新人賞を次々と獲得した新人グループで、「STYLE」「RUDE！」など全6曲を披露。ユハ（19）は「皆の時間はいつまでも記憶に残る気がします」と喜んだ。TWS、KISS OF LIFEらも出演。