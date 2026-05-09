大谷翔平はなぜ打てない？　年間55発の昨季から10.2％増の“異変”　ド軍首脳陣が見定めたスランプの「原因」

打球が思うようにかっ飛ばせず、苦心が続いている大谷(C)Getty Imags

偉才のバットが鳴りを潜めている。ドジャースの大谷翔平だ。

今季の大谷は、右肘側副靭帯の損傷によって肘に人生2度目のメスを入れて以来、約3年ぶりに開幕から投打二刀流に挑んでいる。当然、ポストシーズンを含めた“完走”が求められる中で、現状で懸念されているのは、打撃での極端な不振だ。

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現地時間5月6日のアストロズ戦でマルチ安打を記録した大谷だが、同試合終了時点で37試合に出場しての打率は.248。さらに空振り率27.9％、三振率22.7％と精彩を欠いている。

加えて彼の打撃における最大の魅力であるパワー面でも今季は迫力に欠ける。無論、「大谷にしては」という前置きは必要だが、6本塁打、ハードヒット率48.9%、長打率.442、OPS.831と物足りなさは否めない。

直近7試合でも打率.192、0本塁打、長打率.269と悩ましい状況が続く大谷。ではなぜ、稀代の天才スラッガーは、打てずにもがいているのか――。

「ショウヘイ・オオタニも結局のところ人間だ」

そう記した米紙『Los Angeles Times』は、今季の大谷は右方向に打球が飛ぶ割合が53.4%と、年間55本塁打、OPS1.014と打ちまくった前年比で10.2％も増加していると紹介した。つまり引っ張る傾向が強くなっているというわけだ。これは「やっぱり甘い球はセンター方向に打つ。基本的なことですけど」と常々語ってきた二刀流スターにとって理想的な状態ではないのかもしれない。