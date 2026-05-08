■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）メインイベントのライト級タイトルマッチで対戦する王者イルホム・ノジモフと挑戦者ルイス・グスタボが、2日後に迫った王座戦に向けて意気込みを語った。【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治●イルホム・ノジモフインタビュー――大会まであと2日となりました。現在のコンディションはいかがですか？【ノジモフ】非常に良い状態です。私