メイクアップフォーエバーから、肌悩みに寄り添う新作「HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション」が2026年5月21日(木)に発売されます。85％スキンケア成分配合で、うるおいとカバー力を両立した注目アイテム♡ニュートラルなつやマット肌を叶えながら、24時間*¹美しい仕上がりをキープ。豊富な18色展開で、自分にぴったりのカラーに出会えるのも