メイクアップフォーエバーの新ファンデーション誕生♡24時間続く美肌仕上げに注目

メイクアップフォーエバーから、肌悩みに寄り添う新作「HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション」が2026年5月21日(木)に発売されます。85％スキンケア成分配合で、うるおいとカバー力を両立した注目アイテム♡ニュートラルなつやマット肌を叶えながら、24時間*¹美しい仕上がりをキープ。豊富な18色展開で、自分にぴったりのカラーに出会えるのも魅力です。

24時間続くニュートラルつやマット肌

「HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション」は、全18色展開、30ml入りで6,400円（税込7,040円）。2026年5月21日(木)より全国発売されます。

軽やかでなめらかなテクスチャーが肌に溶け込むようになじみ、薄膜なのに毛穴やくすみ、シミ、色ムラをしっかりカバー。素肌感を残しながら、美しい均一肌へ導いてくれます。

ミディアムからフルカバーまで調整できるので、その日の気分やシーンに合わせて使えるのも嬉しいポイント♪

さらに、ウォータープルーフ・スウェットプルーフ・スマッジプルーフ・ヒューミディティプルーフ仕様で、汗や湿気による崩れを防止。時間が経っても美しい発色が続きます。

*¹メイクアップフォーエバー調べ。効果には個人差があります。

YSL BEAUTYサマーコレクション登場♡クリスタル級の輝きを纏う夏へ

スキンケア発想の贅沢処方に注目

85％ものスキンケア成分を配合しているのも今回の大きな魅力。

ヒアルロン酸Na²、パルミトイルテトラペプチド－10³、ナイアシンアミド*⁴を含むスキンバランシング・コンプレックスが、肌にうるおいとハリを与えながら、テカリを防いでくれます。

さらに、スミノミザクラ花エキス⁵やビルベリー種子油⁶も配合。乾燥肌、脂性肌、コンビネーション肌など、さまざまな肌タイプに対応し、快適なつけ心地が24時間*¹続きます。

*²ヒアルロン酸Na(保湿成分)

*³パルミトイルテトラペプチド－10(整肌成分)

*⁴整肌成分

*⁵スミノミザクラ花エキス(保湿成分)

*⁶ビルベリー種子油(整肌成分)

また、あわせて使いたい専用ツールも登場。

「ファンデーションブラシ ミディアム106」は税込6,050円、「ファンデーションブラシ ラージ108」は税込6,600円。

「メイクアップフォーエバー スポンジ」は税込1,650円です。

ブラシはカバーしたい範囲に応じて使い分けでき、スポンジは小鼻や目元など細かな部分にもフィット。より完成度の高いベースメイクを叶えてくれます。

先行予約＆限定特典も見逃せない♡

2026年5月8日(金)から全国のメイクアップフォーエバーカウンターとアットコスメショッピングで先行予約がスタート。さらに5月14日(木)からはZOZOTOWNでも先行予約が始まります。

HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション100N サンプル

ステップ1プライマー UVプロテクター サンプル

5月8日(金)～20日(水)の期間中、カウンターでタッチアップを体験した方には、「HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション100Nまたは103Nサンプル」と「ステップ1プライマー UVプロテクター サンプル」をプレゼント。

HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション103N デラックスサンプル

HDスキン プレストパウダー0.2 デラックスサンプル

さらに発売日以降、税込11,000円以上購入すると「HDスキン バランシング＆パーフェクティング ファンデーション103N デラックスサンプル」または「HDスキン プレストパウダー0.2 デラックスサンプル」のどちらか1点をプレゼント。

税込27,500円以上購入した方には、「ファンデーションブラシ ラージ108」のトラベルサイズも用意されています。

※無くなり次第終了

※キャンペーン併用不可

※内容は予告なく変更する可能性があります。

この夏は理想の美肌ベースへ

肌悩みを自然にカバーしながら、素肌そのものが美しくなったような仕上がりを叶える、メイクアップフォーエバーの新ファンデーション。

季節や肌状態に左右されにくい快適な使用感で、毎日のメイク時間がもっと楽しくなりそうです♡豊富な18色展開なので、自分らしい“運命カラー”をぜひ見つけてみてください。