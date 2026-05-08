12年という時間をかけて描かれてきたアニメ『魔法科高校の劣等生』の物語は、いま、ひとつの“核心”へと踏み込む。劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』は、司波兄妹が積み重ねてきた想いと、四葉家が抱え続けてきた選択の重みを真正面から描く転換点だ。司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、そして四葉真夜役の斎藤千和が語るのは、単なる物語の裏側ではない。長年この世界と向き合い、キャラクターと共に歩んで