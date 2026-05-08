岩手・大槌町AMDA提供 日本赤十字社香川県支部は、岩手県大槌町で発生した山火事の被災者を支援するため、7日から義援金の受け付けを始めました。 岩手県大槌町で4月22日に発生した山火事は5月2日に鎮圧しましたが、焼失面積は町の約8%にあたる1633ヘクタールとなりました。 義援金の受け付けは8月末までで、日赤香川県支部（高松市番町の香川県社会福祉総合センター5階／平日午前8時10分から午後5時10分