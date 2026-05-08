県知事選挙の争点は原発に限らず、人口減少や産業の担い手不足など様々です。告示日まであと1週間。現職に挑む新人は大型連休も休むことなく県内で訴えを重ねました。県知事選に立候補する、上越市の土田竜吾県議。新潟市と2拠点で県内を駆け回ります。「こっちに（新潟市に）アパート借りてます」柏崎刈羽原発の再稼働は、その是非について県民投票や県知事選挙は行われず、県議会にはかられました。現職・花角知事の判断に