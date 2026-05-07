U-17日本女子代表が、インドを退けて決勝トーナメント進出を決めた一戦で、相手指揮官から日本への賛辞が送られている。インドメディア『India Tribune』は、U-17インド女子代表を率いるパメラ・コンティ監督のコメントを伝えた。現地５月５日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第２節で、白井貞義が率いるU-17日本女子代表はインドと対戦した。初戦でレバノンを13−０で下したリトルなでしこは