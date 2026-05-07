auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、合計最大36％のポイント還元が受けられる「ポイント超超祭」を開始した。期間は13日9時59分まで。 期間中、購入金額に応じて最大7％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。還元率は、5000円以上の購入で2％（誰でも対象）となり、Pontaパス会員限定では8000円以上で3％、最大で7万円以上の購入により7％となる