俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演している工藤トメ役の原嶋凛がコメントを寄せた。『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介――ご自身の役どころについてトメも私自身も一期生の中で一番年下というのが共通点です。演出の方などから、トメは裕福