ＨＫＴ４８の３期生でチームＨの栗原紗英（くりはら・さえ＝２９）は、新体操で培った身体感覚を武器に、しなやかな表現で存在感を示してきたメンバーだ。私生活では野球観戦やゴルフなどにも親しみ、活動の幅を広げている。ステージでの表現力と日常の素顔、その両面から現在の姿に迫った。――もともと新体操の経験があるが、今もプラスになっている栗原すごく生きていると思います。姿勢だったり、指先や爪先までの意識