【8R】父・啓一（74期）を追って127期デビューした丸山留依がS級でも十分に通用する脚力を見せ続けている。3月の宇都宮でS級特昇に成功。S級初戦の前橋F1を1、1、7着といきなり決勝進出。小松島→静岡と予選敗退を喫しているが、最終日はともにBSを引っかけ、押し切っている。「熊本はルーキーシリーズ以来。前々回、前回と初日にBSを取れていない。先行で上位競走に進めるよう力を出し切りたい」。初日予選は初めて連係する