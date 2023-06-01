2026年5月6日、北海道・岩見沢警察署は殺人の疑いで三笠市美園町の無職・嘉島博光容疑者（68）を逮捕しました。嘉島容疑者は6日午前9時20分ごろから午前10時55分ごろまでの間、芦別市または三笠市のいずれかの場所に駐車した車内で、母・嘉島澄子さん（95）の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、嘉島容疑者は、車内で澄子さんの首を圧迫するなどしたあと、自宅まで運んだとみられています。嘉島