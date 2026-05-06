元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が5日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。過去にSNSで交際相手との写真を投稿された経験を語った。

番組のテーマは「デジタルタトゥー」。

中川は「学生時代に彼がいたときにその彼とのツーショットをSNSにアップしていたことがあって。そうしたら第三者が保存していて。私がアナウンサーになった後に私のSNSに返信する形でその写真を投稿されたことがあって。私のSNSへの返信なんで、他の人が見ても投稿が見られちゃうんですよ。彼とのツーショットが」と告白した。

くりぃむしちゅー上田晋也は「その昔の彼氏はモザイク的なのは入ってたりとかするの？」と聞くと、中川は「いや、まったく」と答えた。

上田は「その人（彼氏）もちょっと『今更やめてくれよ』って話だよね」と共感。中川は「相手にも迷惑のかかることなので」と語った。

上田は「ひょっとしたらそのときに新しい彼女がいるのに『何？この写真?』なんてこともあるだろうしね」と双方に迷惑がかかっていることを語った。