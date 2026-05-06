◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武のドラフト４位・堀越啓太投手＝東北福祉大＝が６日、１軍戦デビューを果たした。９点リードの９回から４番手として登板。だが、先頭の柳田にフルカウントから１５５キロ直球を捉えられ右翼手の頭上を越える二塁打を許すと、続く山川に中前適時打を浴び１点を失った。それでも、無死一塁からは、野村を遊ゴロ、渡辺陸を右飛、笹川を左飛に打ち取った。直球