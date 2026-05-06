元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が6日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。陸上自衛隊第1師団の第1普通科連隊がXに公開した部隊の新たなロゴに「好戦的」「悪趣味」などと批判が相次ぎ、使用を中止したことに言及した。迷彩服を着たゾウが小銃を持ち、人の頭蓋骨（ずがいこつ）や青い炎を配したデザインで、隊員が生成人工知能（AI）で作成していた。橋下氏は「い