タレントの小倉優子が5日に自身のアメブロを更新。実家でリラックスした日の出来事をつづった。この日、小倉は「長男が産まれた時に両親が買ってくれた兜」と切り出し「東京に置く場所がないので、実家で飾ってくれています」と、両親が兜を飾ってくれていることを写真とともに報告。続けて「いつも武士として東京で頑張らなきゃ！と思っていますが、実家に帰ると武士を忘れられる気がします笑」と心境をつづった。また、その後に