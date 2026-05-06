フリーアナウンサー青井実（45）が6日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。青井アナは「こどもの日。かけがえのない瞬間に感謝ありがとうね」とつづり、昨年11月に誕生した愛娘を抱き上げる写真や、ベビーカーを押す写真などを公開した。今年3月末にキャスターを務めていたフジテレビ系「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・42）を卒業した青井アナ。近影では髪が明るめの茶色に染めら