札幌市北区篠路でプレハブが燃える火事がありました。現在、近くの住宅に延焼しているということで、消火活動が続いています。煙がもくもくと立ち上っています。火事があったのは、札幌市北区篠路２条５丁目にあるプレハブ小屋です。５月６日午前１０時２０分ごろ、配達業者から「プレハブが燃えている」と消防に通報が入りました。消防によると、この火事によるけが人は現在いないということですが、隣接する住宅に延焼していると