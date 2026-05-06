外国為替市場の円相場は、一時1ドル＝157円90銭台まで円安が進み、先月末の政府・日銀による円買い介入以降、最も安い水準となりました。市場では、引き続き、追加介入への警戒感がくすぶっています。5日のニューヨーク外国為替市場で円相場は、一時1ドル＝157円90銭を超えて値下がりしました。円相場は、先月末に160円台後半に値下がりしたあと、政府・日銀が、5兆円規模との観測が出ている円買いドル売り介入に踏み切り、5円以上