中谷潤人が振り返る井上尚弥戦後編（前編を読む＞＞）東京ドームでの井上尚弥戦を終えた世界３階級制覇王者・中谷潤人。その強さの源泉に迫る話題の書籍『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家・林壮一氏による試合翌日の単独インタビュー。中谷潤人は何を思うのか。全２回のインタビュー後編では、勝敗を分けた終盤の激闘を振り返るとともに、気になる今後についても語った。【中谷が劣勢になったき