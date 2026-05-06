ダイソンはこのほど、初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool ファン」を発表した。5月7日からダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、20日からは家電量販店などでも順次発売する。オンラインストア価格は1万7600円。●星形のノズルでノイズを低減！ 角度も360度変えられる新製品は、ハンディファン、ウェアラブルファン、デスクファンとして使える多機能ファン。ダイソンの設計思想を象徴する