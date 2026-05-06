GAFAMの創業者の創業時点での平均年齢は23歳だ。独立研究者の山口周さんは「テクノロジーが激しく進歩する現代社会においては、若年層が優位性を持つ。長く経験を積んだ人ほど優秀という価値観は崩れている」という――。（第3回）※本稿は、山口周『コンテキスト・リーダーシップ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■年長者の価値がどんどん落ちていく時代インターネットが登場して以来の人口動態的なコンテキストを一