2026年5月5日、中国メディアの鳳凰網は、米アップルがメインプロセッサのサプライチェーン安定化と人工知能（AI）需要への対応を目的として、インテルやサムスン電子への製造委託を検討していると報じた。記事は、アップルがiPhoneやMac向けのメインプロセッサ製造を巡り、長年の独占的パートナーである台湾のファウンドリ大手TSMC以外の選択肢として、米インテルや韓国・サムスン電子と初期段階の協議に入ったと紹介。アップルが