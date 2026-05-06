5月5日、船橋競馬場でかしわ記念（Jpn1・4歳上・ダ1600m）が行われ、川田将雅騎乗のウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）が勝利を決めた。同競馬場パークオフィシャルアンバサダーに就任した山下智久も来場していた。【かしわ記念】川田「山P待ちでしょうが、すみません僕の話が長く（笑）」ウィルソンテソーロが交流G1・3勝目大幅に更新同レースの売得金額は32億1264万8500円を記録。これまでの最高だった2025年11月3日の