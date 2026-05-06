5月6日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）国道324・・・天草郡苓北町志岐（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト）県道・・・上益城郡山都町浜町（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」と