気象台は、午前3時39分に、大雨警報（浸水害）を石垣市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・石垣市に発表 6日03:39時点石垣島地方では、6日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水6日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm■竹富町□大雨警報・浸水6日朝にかけて警戒1時間最大雨量90mm□洪水警報6日朝にか