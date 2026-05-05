4日（月）、 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は4月30日（水）より、クラブのホームタウンである愛知県岡崎市のふるさと納税返礼品として「ジェイテクトSTINGS愛知 特別グッズ」が登場したことをクラブ公式サイトで伝えている。 返礼品には、クラブのマスコットである「スティンビー」と岡崎市のご当地キャラである「オカザえもん」のコラボ商品として、トート