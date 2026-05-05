「RONNY, EEN GEILE NEGER__ JONGEN」5月2日、韓国のアーティストグループ・BIGBANGのメンバーのG-DRAGONが、冒頭の文字が入った衣装でパフォーマンスをおこなったことに、批判が殺到。所属事務所が謝罪する結果となった。「この日、5万人以上を収容できるマカオ最大規模の野外イベント会場『マカオアウトドアパフォーマンスベニュー』でパフォーマンスを披露したG-DRAGONは、ベージュのジャケットの下に、タンクトップを着用し