韓国政府は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避を支援するアメリカ主導の作戦「プロジェクト・フリーダム」への参加の検討を始めました。ホルムズ海峡では4日、韓国の貨物船で爆発と火災が発生し、原因の調査が進められていますが、アメリカのトランプ大統領は「イランによる攻撃だ」として、韓国に対し「プロジェクト・フリーダム」への参加を呼びかけています。これを受けて、韓国大統領府は5日、作戦への参加を「国内法