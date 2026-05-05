マツコ・デラックスが4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして出演。東京へ移住希望の人の相談に乗った。マツコは「移住相談、人生で1回くらい東京に住んでみるべき？」との問いに「いっぺん来てみれば？」と投げかけた。「雑誌に載っててヘアサロンとか、（東京で）好きな格好ができるとか言うけど、だいたい郡馬とか長野から来てるわよ。あういう人たち。みんな張り切ってくるのよ。弾けて行