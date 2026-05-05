ノア５日の後楽園大会で、ＫＥＮＴＡ（４５）がＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイスト（４０）撃破に闘志をみなぎらせた。１３日の東京・後楽園ホール大会で同王座に挑戦するＫＥＮＴＡはこの日、稲畑勝巳と組んでヘイスト、遠藤哲哉組と対戦した。ゴング前にヘイストに襲い掛かったＫＥＮＴＡはそのまま場外戦に持ち込むと、痛々しくテーピングの巻かれた王者の腰をパイプイスで殴打。その後も王者の弱点を攻めつつダメージ