ゴールデンウイークをふるさとなどで過ごした人のＵターンラッシュがピークを迎え、ＪＲ広島駅は多くの人で混雑しています。 牧千晴記者「新幹線の上りホームには大きな荷物を持った利用客の姿が見られます」 最大１２連休となる今年のゴールデンウイーク。 ＪＲ広島駅の新幹線のホームでは大きな荷物を手にした家族連れや手を振りながら別れを惜しむ人たちの姿がみられま