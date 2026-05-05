お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）のめいで、自転車BMX女子の早川優衣（24）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚式を行ったことを報告した。今年3月、「入籍しました!!!」と結婚を報告。お相手は「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です今後ともよろしくお願いいたします」とつづっていた。この日、「人生でいちばん幸せな日」「大好きな人た