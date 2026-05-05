「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月3日（日）の放送は「美容整形で人生が180度変わった人SP」をお届け！【動画】167→177cm！10cmの身長を「骨延長」で手に入れた美容皮膚科医の執念＆アレン様貴重映像【2021年放送】500万円かけて身長を10cm伸ばしたというGenさん(現在35)。イリザロフ手術という整形手術を受け、元々167cmだったのを177cmにした。イリザロフ手術とは、イリザロフ医師