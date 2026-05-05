全日本プロレスは５日までに安齊勇馬が５・２郡山大会の試合中に右足を負傷したため、この日、後楽園ホールで行う「チャンピオン・カーニバル２０２６」を欠場することを発表した。安齊は後楽園ホール大会で斉藤レイとＡブロック公式戦で対戦予定だったが、レイの不戦勝となり、レイの公式戦の結果は３勝３敗１不戦勝、得点は８点。安齊の公式戦の結果は２勝３敗１分１不戦敗、得点は５点となった。全日本プロレスは安齊の欠