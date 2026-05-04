ブルーシートの上で眠る1頭のクマ。長野県中部の「星降る里」ともいわれる高原、原村に4日午前10時半ごろクマが出没。クマが目撃されたのは、野菜直売所がある民家の敷地内。午後2時前、麻酔銃で捕獲されました。捕獲されたクマの体長は1m10cmでした。クマを目撃した住民：まさかこんなところにいるとは思わない、ほっとした。今でもまだドキドキしている。長野県では3日も安曇野市の民家の庭に体長約1メートルのクマが出没。約4時