【「エリア88」F-20 タイガーシャーク “風間 真”】 6月24日ごろ 発売予定 価格：3,850円 ハセガワは、プラモデル「『エリア88』F-20 タイガーシャーク “風間 真”」の完成見本を5月1日に公開した。発売は6月24日ごろを予定し、価格は3,850円。 本商品は新谷かおる氏のマンガ「エリア88」よりタイガーシャークを1/72スケールプラ