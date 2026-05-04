＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞ルーキーの櫻井心那は最終日に伸ばした。3バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータルイーブンパー・42位に浮上して大会を終えた。〈連続写真〉櫻井心那のパワフルアイアンショット「体をタテに使って、インパクトで一気に加速」アマはどう真似る？4日間のフェアウェイキープ率は34％（19/56）と、ドライバーの調整に苦しんで