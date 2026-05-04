ゴールデンウイークに入り、観光地でクマの目撃が相次いでいます。クマの生息域に人が近づきやすい時期でもあり、注意が必要です。４月３０日午後４時ごろ、流れる車窓に映りこんだのは…（撮影した人）「やばい！クマ！初めて見た」クマが目撃されたのは、南富良野町の観光地「かなやま湖」の近くです。撮影した人にけがはありませんでした。また、道東の清里町にある観光スポット「神の子池」近くでも、５月３日、川