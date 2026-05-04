子ども同士のケンカやトラブルは、成長の過程で避けられないものです。ですが、そこに親が過剰に介入することで、事態が思わぬ方向へこじれてしまうケースも少なくありません。今回は、マイナビニュース会員304名に聞いたアンケートから、当事者の子どもたち以上に厄介だった「過保護・過干渉な保護者」のエピソードを紹介します。「過保護・過干渉な保護者」のエピソード○子ども同士のトラブル発生時は親の本性が出やすい場面「