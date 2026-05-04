社会学者の古市憲寿氏が４日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、高齢者の運転免許返納について持論を語った。この日は高齢者ドライバー専門校を特集。乗り上げる場所でのアクセルの加減で停車位置内に止まれない人や、今回の更新を最後に免許返納を考えているという人などに話を聞いた。古市氏は「しっかりしている人ほど、ちゃんと返納する、しないって決断できると思うが、年を取り過ぎちゃうとその決断