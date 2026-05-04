美しい街並みや豊かな自然、洗練された文化などで人気の北欧。その魅力に気軽に触れることができる「北欧伝統フェア2026」が今年も開催されます！場所は東京・西荻窪。ゴールデンウィーク期間ということもあって、ふらりと気軽に訪れるのにぴったりですよ♪【北欧の食と手作りに出会う2日間】2026年5月5日・6日の2日間にわたって、ブリティッシュパブ「オールドアロウ（The Old Arrow）」で開催される「北欧伝統フェア2026」。まず