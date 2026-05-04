GWラストスパート！ 北欧の伝統料理やヴァイキング体験が楽しめる「北欧伝統フェア2026」が西荻窪で2日間限定開催するよ〜！



美しい街並みや豊かな自然、洗練された文化などで人気の北欧。その魅力に気軽に触れることができる「北欧伝統フェア2026」が今年も開催されます！

場所は東京・西荻窪。ゴールデンウィーク期間ということもあって、ふらりと気軽に訪れるのにぴったりですよ♪

【北欧の食と手作りに出会う2日間】

2026年5月5日・6日の2日間にわたって、ブリティッシュパブ「オールドアロウ（The Old Arrow）」で開催される「北欧伝統フェア2026」。

まず楽しみなのが、北欧各国の郷土料理です。これまで、スウェーデンの「クロップカーカ」、アイスランドの「フィスキボルル」、ヴァイキングをイメージした「1000年前のスモーブロー」などを、少しずつ楽しめる手軽なサイズで提供してきたそう。今回はどんなメニューが登場するのか期待が高まります！

作家による手作り市も開催。ヴァイキングのアクセサリーや革製品、伝統的な手織り製品など、珍しいアイテムが並びます。

このほか、ユニークな企画にも注目です♪ トークイベント「はじめての北欧神話とスウェーデン史」では、「北欧神話トーク」と「スウェーデン史トーク」が5月5日と6日に各1回ずつ開催されます。

古い物語や歴史をテーマに描いた絵の展示もおこなわれ、描き手みずからの解説もあるそう。北欧のお酒を片手に、遠い時代に耳を傾けたい……！

会場ではヴァイキングの装備を実際に身につけられる「盾かぶとの装着体験」も無料で参加可能。子どもから大人までヴァイキングになりきって楽しみましょ！

さらに、ヴァイキング時代に使われていた文字を使った「ルーンおみくじチャーム」で運だめしをすることも。天然のヌメ革を使ったチャームで、使い込むほどに味わいが増しますよ。

【入場料は無料！】

北欧好きにとっては濃密な時間を過ごせそうな「北欧伝統フェア2026」。日本ヴァイキング協会主催、スウェーデン大使館後援ということで、安心して気軽に訪れることができそうです。

5月5日が午後3時〜10時、5月6日が午後2時〜9時までの開催。ぜひ皆さんのお気に入りの食や手作り品を見つけてみて！

参照元：日本ヴァイキング協会、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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