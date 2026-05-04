【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】ケイン、衝撃の“低弾道&高精度クロス”炸裂の瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、母国のレジェンドを彷彿とさせる衝撃的なクロスでチャンスメイクした。すでにブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位のハイデンハイムと対戦。ミッドウィークに