3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。局アナ時代とは異なる衣装をMCの加藤浩次にツッコまれた。【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット日本テレビ系情報番組『スッキリ』で共演していた加藤と岩田。加藤は、袖が透けた衣装で登場した岩田を見て「あら〜やっぱり！局